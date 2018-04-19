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19 апреля Четверг

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Россельхознадзор запретил ввоз в Башкирию продукции с особо опасным насекомым из Азербайджана

ОБЩЕСТВО

Россельхознадзор запретил ввоз в Башкирию продукции с особо опасным насекомым из Азербайджана Фото: из открытых источников

Россельхознадзор запретил ввоз в Башкирию продукции с особо опасным насекомым из Азербайджана Фото: из открытых источников

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Башкортостану в международном аэропорту «Уфа» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров из Азербайджана на зеленых культурах выявлен особо опасный карантинный объект — коричнево-мраморный клоп.

Продукция была изъята и уничтожена, виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Насекомое вредоносно на всех стадиях развития, сообщает ведомство. Вредитель обладает исключительной многоядностью (зарегистрировано более 100 видов повреждаемых растений) и может самостоятельно расселяться на большие расстояния, и на еще большие — с попутными грузами и транспортом. Вред, причиняемый мраморным клопом особенно заметен на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз, опробковение, под кожицей — сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде — ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах — в местах прокола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки не развиваются. В регионах распространения мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем и может снижать урожайность культур в два-три раза. Для людей мраморный клоп не представляет угрозы.

Бороться с этим насекомым можно только химическим способом, пестицидами, которые разрешены к применению на территории Российской Федерации.

В прошлом году нашествие мраморного клопа прочувствовали на себе Абхазия и Грузия.Очаги коричнево-мраморного клопа появились в Краснодарском крае Российской Федерации (в двух районах Сочи — Хостинском и Адлерском).

Теги: Россельхознадзор, карантинный объект
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