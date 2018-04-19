УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Паломники из Башкирии отправились в Саудовскую Аравию на лошадях. Мусульманам предстоит преодолеть 5 тысяч километров, чтобы впервые в своей жизни совершить хадж.

В хадж верхом на лошадях. Паломники из Башкирии отправились в хадж в Саудовскую Аравию на лошадях. Об этом сообщает РИА Новости. Свой путь к святыням ислама Марсель Ахияретдинов и Абдуллах Камалов начали в конце марта из города Болгар (Татарстан) — места официального принятия ислама в Поволжье в 922 году. Сообщается, что в день пилигримы проходят до 50 километров. В пути до российской границы их сопровождает конезаводчик из Иглинского района Башкирии Хасан Идиятуллин, который предоставил будущим хаджиям лошадей для путешествия. По словам Идиятуллина, паломников везде радостно встречают. «Люди готовы поделиться буквально последним, никто не отказывает в помощи», — говорит он. Дойдя до российской границы башкирские паломники «погрузят свои вещи и корм для лошадей в повозку и отправятся дальше навстречу своей мечте». Мусульманам предстоит преодолеть 5 тысяч километров, чтобы впервые в своей жизни совершить хадж. В 2018 году время хаджа приходится на вторую половину августа, информирует агентство.

Неприметный мальчик. Учебный процесс возобновили в общеобразовательной школе №1 города Стерлитамака в Башкирии, где один из учеников в среду напал с ножом на одноклассников и учителя. Многие дети приходят на занятия в сопровождении родителей, передает корреспондент ТАСС с места события.

18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ножом порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе ножевое ранение. Одна ученица в испуге выпрыгнула из окна второго этажа. Трое пострадавших и нападавший госпитализированы, сообщило агентство. Подозреваемого задержали на 48 часов. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, говорится в сообщении.

«Башкирский «Колумбайн» — так в «Известиях» называется статья об этом инциденте. Издание пишет, что «Правительственная рабочая группа по трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке». Это пятое громкое нападение на школы в этом году. Они происходят на фоне роста популярности в соцсетях контента о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» и других актах насилия, фиксируют аналитики. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил усилить пропускной режим во всех учебных заведениях республики, отмечается в газете.

Опрошенные «Известиями» подростки характеризуют напавшего как неприметного мальчика. Несмотря на это, по данным башкирского следственного управления СКР, «ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка».

«Агрессию школьника ищут в его переписке», продолжают тему в «Коммерсанте». Как пишет издание, «в среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы №1 Стерлитамака (Башкирия) Артема Т., ранившего утром ножом на уроке учителя информатики и одноклассницу, а затем попытавшегося перерезать себе горло. Показания подростка пока держатся в секрете». Сообщается, «что инцидент могли спровоцировать деструктивные группы в соцсетях, в которые входил подросток. Он якобы еще полгода назад переписывался с одноклассником, которому жаловался на непонимание окружающих и сообщал, что готовит нападение, чтобы «как можно больше убить».

В ТАСС информируют, что соцсеть «ВКонтакте» удалила противоправный контент, размещенный на странице подростка. Подросток размещал во «ВКонтакте» картинки о ненависти, а перед инцидентом в своем учебном заведении опубликовал видео о нападении на школу «Колумбайн» в США, где нападавшие ранили 37 человек, из них 13 — смертельно, напомнили в ТАСС. Генпрокурор России Юрий Чайка пообещал проверить информацию о том, что к годовщине трагедии в американской школе «Колумбайн» в ряде российских школ готовятся подобные нападения.

По информации INTERFAX.RU, «директор школы в Стерлитамаке, ученик которой ранил ножом одноклассницу и педагога и устроил пожар, знал о намерениях подростка».

«Российская газета» в статье «Школа, подросток, нож» также пыталась разобраться, почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц. «Известно, что устроивший нападение девятиклассник состоял на внутришкольном учете из-за агрессивного поведения в соцсетях». Но, по словам уполномоченного по правам ребенка в РФ, «само понятие «внутришкольный учет» нигде законодательно не зафиксировано и никто толком не знает, какие сведения нужно собирать, куда передавать и как заниматься профилактикой».

Слишком много судейских ошибок. Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов понимает решение руководства РФС, которое накануне отправило в отставку главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Сложный вопрос, стоило ли сейчас менять руководство ДСИ… — сказал Газизов. — Хотя, безусловно, у многих накопились вопросы, поэтому, скорее всего, Российский футбольный союз принял правильное решение. В этом сезоне было слишком много судейских ошибок».

Курултай башкир обвинил ТНТ. К этому башкирскую организацию подтолкнуло выступление одного из стендап-комиков, работающих на телеканале, который, по их мнению, нелицеприятно отозвался о памяти народного героя Салавата Юлаева. Об этом сообщают «Новые Известия». В издании говорится, что «Всемирный Курултай башкир уже направил обращение в адрес руководства телеканала ТНТ, в эфире которого и состоялся показ юмористической передачи «Комик в городе». Текст протестного обращения размещен в соцсетях, там же ведется сбор подписей. Сообщается, что при посещении Уфы комик «почти полчаса шутил в эфире по поводу башкирских реалий. Одной из тем стала личность Салавата Юлаева, его роль в истории России и Башкирии, отношение артиста к памятнику народному герою. Именно эти оценки, прозвучавшие со сцены, и возмутили участников общественной организации», пишет издание.

Отъелся и стал негоден к строевой. По дороге к месту службы новобранец из Уфы отъелся и стал негоден к строевой. О курьезном случае сообщает Пятый канал. Новобранец из Уфы был призван на службу во флот, прибыл на призывной пункт, получил все документы и отправился к месту назначения. Однако, когда добрался, с мечтой пришлось расстаться. За время пути юноша прибавил в весе десяток килограммов, вместо «боевых» 107 стал весить все 117. Это оказалось достаточным, чтобы диагностировать ожирение и признать его негодным к службе, говорится в сюжете.

«Это был безумный сезон». Олимпийский чемпион Сочи-2014 и герой Игр в Пхенчхане уфимец Семен Елистратов рассказал «Известиям» об итогах олимпийского цикла, физической усталости и своем будущем. В издании отмечается, что 27-летний конькобежец принес нашей стране первую медаль Олимпиады в Южной Корее, завоевав бронзу на дистанции 1500 м. Несмотря на сильнейшее давление со стороны международных спортивных организаций, атлет из РФ не пропустил ни одного важного турнира, на каждом из них попадая в число призеров. Уже после Игр в Пхенчхане Елистратов взял две золотые медали на дистанциях 1000 и 1500 м на чемпионате России, обойдя титулованного Виктора Ана.

В эксклюзивном интервью шорт-трекист сказал: «Это был безумный сезон! Очень сложный, очень насыщенный. Это первый сезон, в котором я бежал абсолютно на всех соревнованиях. Приятно, что на всех крупных турнирах я был в призерах. Это безумно тяжело, очень сильно выматывает. Единственное, чего я сейчас хочу, это побыть со своей семьей». На вопрос, как у него обычно проходит отдых, Елистратов ответил так: «Обычно я приезжаю в свой родной город — Уфу. Там мои родители, супруга, все друзья. Я общаюсь с ними, гуляю, сплю, ем, решаю какие-то бытовые проблемы. Так я восстанавливаюсь. Никогда не летаю во время отпуска в теплые края», — рассказал олимпийский чемпион.