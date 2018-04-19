В Уфе стартует Неделя добра и милосердия Фото: Андрей Старостин В Уфе стартует Неделя добра и милосердия Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 апреля в Уфе будет дан старт «Неделе добра и милосердия» — акции регионального отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд». Акция проводится ежегодно и призвана подарить детям, особенно нуждающимся в заботе и поддержке государства, душевное тепло и радость.

В этом году «Неделя добра и милосердия» будет посвящена знаменательной дате — 30-летию детского фонда, который с самого его открытия возглавляет Нина Федянина.

Акция будет насыщена разнообразными интересными мероприятиями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей. Завтра на базе Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пройдет праздник «Теплый дом». В приемной семье Семеновых состоится семейный вечер под названием «Сердце отдаем детям». В Национальном молодежном театре им. Мустая Карима будет организован просмотр спектакля для детей. В Детском фонде состоится встреча родителей детей-инвалидов под названием «Тепло души больным детям». Завершат «Неделю добра и милосердия» торжественное мероприятие «Именем детства, во имя детства» и открытие выставки «30 лет Добра и Милосердия» в Центральной детской городской библиотеке им. Ш. Худайбердина.