В Башкирии проходят торжественные проводы призывников на военную службу Фото: администрация Янаульского района

В Башкирии проходят торжественные проводы призывников на военную службу Фото: администрация Янаульского района

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана проходят торжественные проводы призывников на военную службу. В Янаульском районе подобные мероприятия, именуемые Днем призывника, стали уже многолетней традицией. В этом году мероприятие было приурочено к 100-летию создания в России военных комиссариатов.

Накануне утро для 30 призывников из Янаульского и 20 из Калтасинского районов началось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», где были организованы спортивные состязания на звание лучших в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на высокой перекладине, подъеме гири весом 16 кг. После спортивных мероприятий почтили память героев — возложили цветы к монументу Боевой и Трудовой Славы.

В фойе культурно-досугового центра были организованы выставки. Гости мероприятия и призывники смогли ознакомиться с творчеством молодежи Янаульского района, посмотреть праздничный концерт.

На мероприятии присутствовали гости: заместитель военного комиссара — начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан Риф Валеев, начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного комиссариата РБ Николай Черетов, глава администрации Калтасинского района Юрий Садыров, ветераны и сотрудники военкомата, главы сельских поселений района.

Глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов в своей поздравительной речи подчеркнул, что сложно переоценить роль военных комиссариатов в укреплении обороноспособности России, в формировании позитивного отношения молодежи к службе в армии, в повышении авторитета Вооруженных Сил России.

Военный комиссар Эдуард Яковлев выразил уверенность, что и в дальнейшем личному составу удастся высоко нести честь военного комиссариата, успешно выполнять все поставленные задачи.

Старшие товарищи призвали будущих солдат в дальнейшем достойно выполнить долг перед Отечеством, честно и гордо служить в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этот день были подведены итоги работы военного комиссариата, а также состоялось награждение сотрудников военкомата, призывников, занявших победные места в спортивных мероприятиях, сообщили в администрации Янаульского района.

Как сообщил ранее журналистам военный комиссар республики Игорь Харченко, большая часть призывников Башкирии направится для прохождения военной службы в Восточный военный округ — 1500 человек. В Центральном военном округе будут нести службу более 1200 молодых людей из Башкирии. В Западный округ отправят порядка 900 человек. Более 200 призывников ждут в Южном округе, еще 100 — на Северном флоте. Всего в весенний призыв ряды Вооруженных Сил пополнят более пяти тысяч жителей Башкирии.

Первая отправка к местам прохождения службы на призывном пункте состоится 25 апреля.