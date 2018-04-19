Делегация Башкирии выехала во Францию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества республики с ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков Делегация Башкирии выехала во Францию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества республики с ЮНЕСКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18 апреля делегация Башкортостана во главе с министром природопользования и экологии РБ Илдаром Хадыевым выехала во Францию для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества республики и ЮНЕСКО.

В этом году республика отмечает 20-летие многостороннего сотрудничества с ЮНЕСКО. Как сообщает пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, программой данного визита запланированы рабочие встречи и переговоры в Постпредстве России при ЮНЕСКО, Российском Центре науки и культуры в Париже, Секретариате ЮНЕСКО и Центре Всемирного наследия ЮНЕСКО для обсуждения вопросов продвижения заявки — номинационного досье по культурному объекту «Наскальная живопись пещеры «Шульган-Таш» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также по вопросу завершения заявки по открытию первого Геопарка в Российской Федерации — в «Янган-Тау», номинируемого для включения в Глобальную сеть Геопарков ЮНЕСКО.

Делегация из Башкортостана встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом, постоянным представителем России при ЮНЕСКО Александром Кузнецовым и сотрудниками Постпредства, посетит Российский Центр науки и культуры в Париже с целью обсуждения вопросов относительно проведения презентации в октябре 2018 года на базе данного Центра двух номинируемых в ЮНЕСКО объектов — наскальной живописи пещеры «Шульган-Таш» и Геопарка «Янган-Тау».

Также делегация встретится с директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Метхильд Рёслер, с руководителем международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам Патриком Маккивером. Планируется обсудить основные вопросы завершения заявок и определиться с временным графиком и «дорожной картой» по продвижению номинируемых в ЮНЕСКО объектов.

20 апреля состоится посещение знаменитого в Европе музейного комплекса наскальной живописи «Пещера Шове» на юге Франции для обмена опытом работы, Геопарка ЮНЕСКО «Монт-д’Ардеш» — для ознакомления с опытом работы французских коллег по созданию и управлению Геопарком ЮНЕСКО.