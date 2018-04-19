Ректор БАГСУ участвовал в аккредитации Санкт-Петербургского вуза Фото: ИА «Башинформ» Ректор БАГСУ участвовал в аккредитации Санкт-Петербургского вуза Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Рособрнадзор пригласил в качестве профессионального эксперта ректора Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ Ильгиза Кызыргулова в Cанкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения для экспертизы направления обучения «техническая физика».

«Как аккредитованный эксперт Рособрнадзора, я должен быть в курсе последних изменений, касающихся порядка прохождения процедуры государственной аккредитации, требований госстандартов, процедур аккредитации вузов, различных аспектов контрольно-надзорной деятельности, — пояснил ректор БАГСУ. — Нашей задачей была оценка соответствия качества обучения государственным стандартам образования, проверка материально-технической базы, уровень научно-исследовательской деятельности, учебных планов, рабочих программ, кадрового состава и многих других документов, которые мы рассматривали в течение недели».

Также в проверке приняли участие еще 19 экспертов Рособрнадзора.