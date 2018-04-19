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19 апреля Четверг

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Сегодня во всем мире отмечается День подснежника

ОБЩЕСТВО

Сегодня во всем мире отмечается День подснежника Фото: из открытых источников

Сегодня во всем мире отмечается День подснежника Фото: из открытых источников

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.

Подснежник, или галантус — род многолетних трав семейства амариллисовых. Включает 19 видов и два гибрида естественного происхождения. На территории бывшего СССР произрастает 12 видов. Растение находится на грани исчезновения. Красная книга РФ содержит шесть разновидностей подснежников: широколистный, узколистный, кавказский, Лагодехский, Борткевича и Воронова.

День подснежника учрежден, чтобы убедить людей не собирать самим и не покупать подснежники. Статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ установлена ответственность за нанесение вреда редким видам животных или растений в размере 2,5-5 тысяч рублей для граждан, 15-20 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Действия по сбору, приобретению, продаже, добыче, хранению, перевозке, содержанию и пересылке растений и их частей приравнены законом по степени тяжести к уничтожению.

Теги: редкие растения
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