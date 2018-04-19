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19 апреля Четверг

Уфа   °

«ВКонтакте» удалила контент подростка, напавшего на школу Стерлитамака

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Социальная сеть «ВКонтакте» удалила противоправный контент, размещенный на странице подростка, который совершил нападение на башкирскую школу в Стерлитамаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Подросток по меньшей мере с конца февраля размещал во «ВКонтакте» картинки о ненависти, а непосредственно перед инцидентом в своем учебном заведении опубликовал видео о нападении на школу в США.

«Противоправный контент, размещенный учеником, удален на сайте», — сказал представитель соцсети. По информации на страничке подростка, часть данных он стер 16 апреля. Последняя запись — видео о нападении на школу в США — размещена в среду около 06.00 мск.

«Колумбайн-сообщества» — группы, посвященные массовому убийству в школе в Колорадо. В апреле 1999 года двое учеников старших классов напали на учащихся и персонал в своей школе со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 — смертельно, после чего застрелились сами.

Семнадцатилетний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака в среду порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. Одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница.

Все подробности событий, происходящих в Стерлитамаке, в материале агентства «Башинформ».

Теги: нападение на школу
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