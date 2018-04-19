ОНФ начинает патрулирование лесов по всей стране Фото: Пресс-служба ОНФ ОНФ начинает патрулирование лесов по всей стране Фото: Пресс-служба ОНФ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты и активисты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в связи с началом пожароопасного периода приступили к проведению противопожарных профилактических мероприятий. Среди превентивных мер по предупреждению лесных пожаров в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, эксперты ОНФ организуют патрулирование лесов с участием добровольцев, работают с населением, а также будут проводить мониторинг выполнения муниципалитетами планово-предупредительных мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду.

Общероссийский народный фронт в начале 2018 года приступил к созданию мобильных добровольческих противопожарных отрядов по тушению лесных пожаров и защите населенных пунктов в рамках Года волонтера, сообщили в Центральном штабе.

Эксперт ОНФ отметил, что сейчас перед добровольческими отрядами по всей стране стоит большая задача по участию в проведении профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров по аналогии с предыдущими годами.

«Ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет около 3 миллионов гектаров лесов, а ущерб, по официальным данным, равен примерно 30 миллиардам рублей, но если сюда еще включить ту сумму, которая была затрачена и будет в дальнейшем затрачена на лесовосстановление, то она уверенно приблизится к нескольким триллионам рублей», — отметил эксперт.

Основной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор, при этом большинство поджогов делается умышленно. Поэтому основной задачей для активистов совместно с правоохранительными органами, с государственным пожарным надзором министерства лесного комплекса региона, является проведение работы по предупреждению и выявлению таких случаев. Противопожарные профилактические мероприятия пройдут по всей стране.