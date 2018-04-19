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19 апреля Четверг

Уфа   °

У берегов Дании нашли «подлодку Гитлера»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны U-3523 была найдена на дне пролива Скагеррак. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание The Daily Star.

Подлодка была потоплена в мае 1945 года британским бомбардировщиком, однако ее обломки до сих пор не были найдены, и потому возникла версия, что на ней могли бежать в Аргентину нацистские лидеры.

Проверить, кто находился на борту, будет сложно — лодка лежит на глубине 123 м.

Теги: Великая Отечественная война, Гитлер
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