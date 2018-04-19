За окном +2°. Синоптики обещают дождь
За окном +2°. Синоптики обещают дождь Фото: Олег Яровиков
За окном +2°. Синоптики обещают дождь Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии утром 19 апреля температура воздуха составила 0,+2°. Пасмурно. Ночью осадков не было. Синоптики прогнозируют утром и днем дождь, местами небольшой. Осадки будут сопровождаться южным, юго-западным ветром. Температура воздуха днем составит+8,+13°.
В пятницу, 20 апреля, дожди продолжатся, а ветер окрепнет. Днем возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +8,+13°.
В выходные местами небольшие дожди, ночью со снегом; по югу республики дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +4,+9°.