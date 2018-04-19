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19 апреля Четверг

Уфа   °

За окном +2°. Синоптики обещают дождь

ОБЩЕСТВО

За окном +2°. Синоптики обещают дождь Фото: Олег Яровиков

За окном +2°. Синоптики обещают дождь Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии утром 19 апреля температура воздуха составила 0,+2°. Пасмурно. Ночью осадков не было. Синоптики прогнозируют утром и днем дождь, местами небольшой. Осадки будут сопровождаться южным, юго-западным ветром. Температура воздуха днем составит+8,+13°.

В пятницу, 20 апреля, дожди продолжатся, а ветер окрепнет. Днем возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +8,+13°.

В выходные местами небольшие дожди, ночью со снегом; по югу республики дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +4,+9°.

Теги: погода
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