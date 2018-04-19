Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой Фото: Инстаграм Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой Фото: Инстаграм

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся для молодого человека переломом позвоночника, повреждением спинного мозга, и, как следствие, параличом всех конечностей. В местной клинике Алексею в срочном порядке провели операцию, а после выставили счет на 120 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). Страховка покрыла лишь 40 тысяч. Мама и близкие пострадавшего попросили оказать посильную помощь всех неравнодушных. Для этого в соцсетях был запущен флешмоб #ВернемАлексеяДомой.

Как рассказала агентству «Башинформ» мать Алексея Ольга Солнышкина, на этой неделе её сын с другом прилетают в Уфу.

«19 апреля они вылетают из Доминиканы, а 20 апреля около 18.20 будут в Уфе. Летят бизнес-классом с пересадкой в Москве, – сказала мать пострадавшего уфимца. – В клинику мы отправили первый взнос, а оставшуюся сумму взяло на себя руководство республики. Также собранные средства пойдут на реабилитацию Алеши – предстоит длительное лечение. Его с самолета на реанимобиле увезут в реанимацию РКБ имени Г.Г. Куватова. Это тоже благодаря руководству республики. В больнице для сына подготовили палату и врача нашли. Хочется, конечно, сына увидеть. Он говорит, что попросит остановить спецмашину, чтобы хотя бы со всеми, кто будет встречать в аэропорту, поздороваться».

По словам Ольги Солнышкиной, теперь предстоит поднять сына на ноги.

«Друзья шутят: «У Леши скоро день рождения (в июле – прим. автора), надо к этому дню его на ноги поставить». Сын сказал мне по телефону: «Мама, домой хочу, хотя бы на один денечек, не в больницу». Я ему ответила: «Сынок, ты из дома вышел как? Ножками. Вот ножками ты туда и войдешь», – добавила она.

Мать Алексея Денисова выражает благодарность всем, кто оказал её семье помощь в такой непростой ситуации.