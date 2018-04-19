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19 апреля Четверг

Уфа   °

Учения МЧС: В Уфе «подтопило» 178 домов и 387 придомовых территорий

ОБЩЕСТВО

Учения МЧС: В Уфе «подтопило» 178 домов и 387 придомовых территорий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Учения МЧС: В Уфе «подтопило» 178 домов и 387 придомовых территорий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 18 апреля прошел первый этап командно-штабных учений. По легенде, в 12.00 в ЦУКС регионального МЧС поступило сообщение о том, что из-за повышения температуры воздуха, а также обильного таяния снега и льда на реке Уфа произошло подтопление и частичное разрушение дорожных сетей.

«Подтопленными оказались улицы, где расположены 178 частных домов, 387 придомовых территорий, в которых проживает 635 человек, из них 78 детей. Нарушено жизнеобеспечение населения в части электроснабжения и оказания первой медпомощи. Пострадавших и погибших нет. На территории подтопленных районов домашних животных не имеется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Было произведено оповещение населения. Выяснилось, что в зону возможного подтопления не попали социально-значимые и потенциально опасные объекты, водозаборные скважины, скотомогильники, магистральные газопроводы. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды, находятся в готовности к развертыванию четыре пункта временного размещения, вместимостью 814 человек. На территории подтопленных территорий организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки с помощью беспилотников.

В Главном управлении МЧС России по Башкортостану для координации действий был развернут оперативный штаб ликвидации ЧС. Службы контролируют обстановку.

Теги: МЧС, учения, паводок
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