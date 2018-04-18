В Уфе появился новый арт-объект — памятник врачу Фото: администрация Октябрьского района Уфы



В Уфе появился новый арт-объект — памятник врачу Фото: администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Октябрьском районе Уфы появился новый арт-объект. Церемония открытия скульптурной композиции «Памятник врачу» прошла во вторник, 18 апреля, сообщили в администрации района.

Новый арт-объект представляет собой скамейку, на которой сидит доктор со стетоскопом. Скульптура расположена возле дома №133/3 по улице Комсомольской.

Рядом с памятником находится раскрытая книга с изречением Антона Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».

В создании арт-объекта приняли участие представители общественных организаций, мастера Союза художников России.

«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают порядка пяти тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе. Такие скульптуры создают комфортную и уютную среду для жителей столицы», — отметил на открытии скульптуры заместитель главы администрации Октябрьского района Руслан Насретдинов.