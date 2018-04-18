Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

В Уфе появился новый арт-объект — памятник врачу

ОБЩЕСТВО

В Уфе появился новый арт-объект — памятник врачу

Фото: администрация Октябрьского района Уфы

В Уфе появился новый арт-объект — памятник врачу

Фото: администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Октябрьском районе Уфы появился новый арт-объект. Церемония открытия скульптурной композиции «Памятник врачу» прошла во вторник, 18 апреля, сообщили в администрации района.

Новый арт-объект представляет собой скамейку, на которой сидит доктор со стетоскопом. Скульптура расположена возле дома №133/3 по улице Комсомольской.

Рядом с памятником находится раскрытая книга с изречением Антона Чехова: «Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная».

В создании арт-объекта приняли участие представители общественных организаций, мастера Союза художников России.

«В Октябрьском районе расположено более 160 учреждений здравоохранения, работают порядка пяти тысяч медицинских работников. Символично, что памятник врачам появился именно в нашем районе. Такие скульптуры создают комфортную и уютную среду для жителей столицы», — отметил на открытии скульптуры заместитель главы администрации Октябрьского района Руслан Насретдинов.

Теги: здравоохранение, памятник врачу
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике»
После ЧП в школе №1 города Стерлитамака с пострадавшими, учениками и родственниками тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия, работают специалис
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть