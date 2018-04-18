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18 апреля Среда

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В Башкирии частично обрушилось девятиэтажное здание цеха предприятия «Синтез-Каучук»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии частично обрушилось девятиэтажное здание цеха предприятия «Синтез-Каучук» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии частично обрушилось девятиэтажное здание цеха предприятия «Синтез-Каучук» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 18 апреля в 20.05 произошло частичное обрушение здания на территории промышленной зоны в городе Стерлитамак. По информации пресс-службы регионального МЧС, на место были направлены силы и средства городского пожарно-спасательного гарнизона – девять единиц техники и 23 человека личного состава.

Установлено, что произошло подконтрольное обрушение девятиэтажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24х24 м. Демонтажные работы проводит подрядная организация ООО «Архитектурные системы». На месте работала тяжелая техника и специалисты. На момент обрушения людей в здании не было. Пострадавших и погибших нет.

«В случае разрушения здания угрозы автодороге и жилому сектору нет. Сейчас территория огорожена, оцеплена. Ситуация находится на контроле сотрудников МЧС России и администрации Стерлитамака», — пояснили агентству «Башинформ» в ведомстве.

Теги: МЧС, обрушение здания
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