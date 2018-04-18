Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

В Башкирии военные инженеры спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами

ОБЩЕСТВО

В Башкирии военные инженеры спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами Фото: Олег Яровиков

В Башкирии военные инженеры спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии военные инженеры ЦВО спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами. Саперы приступили к разрушению льда на реке Большой Инзер в Белорецком районе.

«Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа совершил 200-километровый марш к месту работ, провел рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Разрушение льда проводится для защиты единственного моста, обеспечивающего сообщение жителей села Усмангали с ближайшими медицинским и образовательным учреждениями, находящимися в райцентре Инзер. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.

В апреле саперы ЦВО уже провели подрывы льда на реке Белой, защитив от подтопления пять населенных пунктов, в которых проживают более 11 тысяч человек. В Центральном военном округе более 4,7 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.

Теги: Вооруженные Силы и общество, паводок
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике»
После ЧП в школе №1 города Стерлитамака с пострадавшими, учениками и родственниками тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия, работают специалис
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть