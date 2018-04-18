В Башкирии военные инженеры спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами Фото: Олег Яровиков В Башкирии военные инженеры спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии военные инженеры ЦВО спасают от паводка мост, связывающий село с больницами и школами. Саперы приступили к разрушению льда на реке Большой Инзер в Белорецком районе.

«Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа совершил 200-километровый марш к месту работ, провел рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Разрушение льда проводится для защиты единственного моста, обеспечивающего сообщение жителей села Усмангали с ближайшими медицинским и образовательным учреждениями, находящимися в райцентре Инзер. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.

В апреле саперы ЦВО уже провели подрывы льда на реке Белой, защитив от подтопления пять населенных пунктов, в которых проживают более 11 тысяч человек. В Центральном военном округе более 4,7 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.