Жители Башкирии, отправившиеся в хадж на лошадях, добрались до Волгоградской области Фото: ДУМ СО, соцсети









Жители Башкирии, отправившиеся в хадж на лошадях, добрались до Волгоградской области Фото: ДУМ СО, соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Кушнаренковского и Иглинского района Башкортостана Марсель Ахияретдинов и Абдуллах Камалов, отправившиеся в хадж на лошадях, в настоящее время добрались до Волгоградской области.

Паломники начали свой путь в конце марта из города Булгар (Татарстан). В Саратове они посетили Соборную мечеть города и пообщались с местным муфтием, сообщили в Духовном управлении мусульман Саратова.

В день пилигримы проходят 40-50 км. В основном они идут пешком, чтобы лошади не уставали.

В пути до российской границы их сопровождает фермер, конезаводчик из Иглинского района Хасан Идиятуллин. Он же предоставил будущим хаджиям лошадей татарской породы для длительного путешествия.

Идея выполнить пятый столп Ислама таким необычным образом пришла в голову Марселю Ахияретдинову несколько лет назад. Он нашел попутчика и единомышленника, после чего началась подготовка к непростому испытанию. Закалялась выносливость коней (жеребцам десять и пять лет) — каждый день они проходили по тридцать и более километров. Да и сами наездники готовились к непростому вояжу.

«Нагрузки терпимые, мы идем дальше», — с оптимизмом отметил Марсель. Ему и Абдуллаху предстоит преодолеть почти пять тысяч километров, чтобы воочию увидеть Каабу и впервые совершить хадж.

Паломники планируют добраться до исламских святынь к середине августа.