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18 апреля Среда

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Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Версия произошедшего в Башкирии: почему подросток напал на одноклассников и учителя?

ОБЩЕСТВО

Версия произошедшего в Башкирии: почему подросток напал на одноклассников и учителя? Фото: Соцсети

Версия произошедшего в Башкирии: почему подросток напал на одноклассников и учителя? Фото: Соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Подросток, напавший на одноклассников и учительницу в одной из средних общеобразовательных школ в Стерлитамаке, рос в полной и благополучной семье. Мама — домохозяйка, папа работает слесарем на крупном предприятии города. У школьника есть старшая сестра, она замужем и воспитывает ребенка. Ни о каком психическом отклонении в здоровье мальчика речь не идет. Он действительно учился в коррекционном классе, но связано это было с задержкой психического развития.

Скорей всего, причина произошедшего кроется в том, что подросток был одинок, замкнут в себе, не услышан окружающими.

Впервые агрессивное поведение у него было замечено в ноябре 2017 года. Тогда с ним и его родителями была проведена разъяснительная работа, в том числе, с психологом. Но, как считает Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова, тогда никто в полной мере не задумался о том, насколько серьезные могут быть последствия. Все хотели помочь, но делали это разрозненно, возможно имеет место быть формализму.

Кстати, в школе есть психолог, но на почти 900 учащихся, одного специалиста недостаточно.

Сейчас подросток находится в больнице, с ним работает отдельный психолог. Его жизни ничего не угрожает. Когда девятиклассник совершал данное преступление, он не думал о будущем.

Девочку, которая спрыгнула со второго этажа, в ближайшее время планируют перевезти в Республиканскую детскую клиническую больницу. Все постардавшие в сознании, тяжелых травм у них нет.

Детский омбудсмен республики, которая находится в настоящее время в Стерлитамаке, отметила, что, как только произошло ЧП, сработала пожарная сигнализация и все дети в специализированных масках были выведены на улицу. Через 3 минуты на место прибыли все службы, они сработали оперативно. Каждого ребенка до родителя сопровождал взрослый.

В эти минуты школу приводят в рабочее состояние, в сгоревшем кабинете уже начался ремонт.

В четверг, 19 апреля, в 8.30 как обычно начнутся уроки.

Как сообщал «Башинформ», серьезное ЧП произошло в среду, 18 апреля в одной из школ Стерлитамака. Ученик коррекционного класса напал на одноклассников с ножом, а после поджег школьный класс.

Теги: нападение на школу
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