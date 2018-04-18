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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

В городской больнице Стерлитамака рассказали о состоянии пострадавших

ОБЩЕСТВО

В городской больнице Стерлитамака рассказали о состоянии пострадавших Фото: автор

В городской больнице Стерлитамака рассказали о состоянии пострадавших Фото: автор

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

После нападения на стерлитамакскую школу в больнице оказались четыре человека: две девятиклассницы, 17-летний подросток и учительница информатики. На данный момент состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

«К пострадавшим прибыли сотрудники ФСБ и Следственного комитета, — прокомментировал заместитель главврача ГКБ № 1 города Стерлитамака Фанур Ганиев. — Один из пострадавших, возможно, отправится в Уфу для специализированного лечения, вопрос об этом сейчас решается. Им оказывается обезболивающая терапия. Характер травм обусловлен инструментом нападавшего: колото-резаные ранения острым предметом, и травмы опорно-двигательного аппарата в результате спасательных действий самих потерпевших (девятиклассница выпрыгнула из окна) — пострадали ноги. Нападавший находится в отдельной палате под охраной».

Все последние сообщения о происшествии публикуются в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: нападение на школу, Стерлитамак
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