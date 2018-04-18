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Военные из Башкирии наведут переправу для отрезанных паводком сёл Саратовской области

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Военнослужащие инженерной бригады Центрального военного округа, которая дислоцируется под Уфой, восстановят сообщение с селами Перелюбского района Саратовской области через реку Камелик. Подразделения понтонно-переправочного батальона сегодня начали 600-километровый марш из Башкирии в село Большая Тарасовка, где на реке наведут временную паромную переправу. Ранее военные инженеры провели здесь рекогносцировку, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Решение о наведении временной паромной переправы было принято после обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство. В настоящее время через реку Камелик ведется строительство основного моста длиной 170 м. Для обеспечения переправы местного населения год назад были сооружены дамба и временный железобетонный мост, которые из-за паводка также оказались под водой.

Теги: вооруженные силы и общество
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