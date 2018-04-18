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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Министр образования России назвала трагедией случившееся в Стерлитамаке и призвала не нагнетать ситуацию

ОБЩЕСТВО

Министр образования России назвала трагедией случившееся в Стерлитамаке и призвала не нагнетать ситуацию Фото: gazeta-pedagogov.ru

Министр образования России назвала трагедией случившееся в Стерлитамаке и призвала не нагнетать ситуацию Фото: gazeta-pedagogov.ru

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию с нападением ученика в башкирской школе, сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы попросить вас, всех тех, кто здесь присутствует, как можно меньше нагнетать эту ситуацию​​​. Произошла большая трагедия, которая требует большого разбирательства», — цитирует Ольгу Васильеву агентство на Московском международном салоне образования.

Она подчеркнула, что межведомственная рабочая группа с представителями Минобрнауки еженедельно посещает регионы с проверками для выявления подобных ситуаций.

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил и поджег горючее вещество. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: нападение на школу
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