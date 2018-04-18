Руководитель бюджетного комитета Госсобрания Башкортостана проведет прием предложений по проекту «Реальные дела» Фото: пресс-служба Единой России Руководитель бюджетного комитета Госсобрания Башкортостана проведет прием предложений по проекту «Реальные дела» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Комитета Госсобрания Башкортостана по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию, координатор партийного проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина проведет прием избирателей. К депутату смогут обратиться граждане с предложениями и инициативами по включению проблемных объектов сельских поселений и городов республики в перечень для финансирования, предусмотренного партийным проектом «Реальные дела».

В Башкортостане в текущем году в рамках партийного проекта «Реальные дела» будет реализовано 924 наказа избирателей. Об этом сообщила координатор партпроекта. Полный перечень объектов формируется из обращений, поступивших от населения в адрес депутатов Госсобрания республики, а также депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. В прошлом году в рамках «Реальных дел» было реализовано 892 наказа. Финансирование проекта из бюджета республики осталось на прежнем уровне и составляет около 175 млн рублей, сообщили в пресс-службе партии.

Прием пройдет 20 апреля 2018 года в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 73.

Начало в 16 часов.Телефоны для справок: (347) 226-78-28, 276-12-90.