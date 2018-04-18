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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Медицинские учреждения Башкирии получат 39 миллионов рублей на внедрение информационных систем

ОБЩЕСТВО

Медицинские учреждения Башкирии получат 39 миллионов рублей на внедрение информационных систем Фото: Олег Яровиков

Медицинские учреждения Башкирии получат 39 миллионов рублей на внедрение информационных систем Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Всего на эти цели Правительством РФ выделено 2 млрд рублей.

«Из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 2 млрд рублей на предоставление межбюджетных трансфертов 75 субъектам Федерации для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится на сайте Кабмина.

Башкортостан получит на эти цели 39 млн рублей.

Как заявил Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев, средства выделяются, «чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это и шаг по повышению качества медицинских услуг, и просто удобнее для большого количества людей.

Сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, они будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Что тоже очень важно, если речь идет, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении высокотехнологичных медицинских действий не только в том регионе, где живет человек, но и в других местах. Поэтому не нужно будет везти с собой копии истории болезни — документы будут уже в базе».

Теги: здравоохранение
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