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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке

ОБЩЕСТВО

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке Фото: Олег Яровиков

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала учителей изучать деструктивный контент в интернете для профилактики совершения преступлений среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

«Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее, — поделилась Анна Кузнецова своими впечатлениями от общения с большим количеством учителей. — Безусловно, необходимо настаивать, чтобы эта пробельность была заполнена», — сказала она в среду в ходе заседания общественного совета при уполномоченном.

По предварительным данным СК РФ, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. По информации СК, он разлил горючее вещество, поджег его, а затем сам нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

Комментируя нападение подростка на одноклассниц и учителя в Башкирии, детский омбудсмен напомнила, что ранее уже выступала с предложением разработать новые рекомендации для классных руководителей с учетом такого рода событий.

Анна Кузнецова также информировала о том, что восстановить работу школы, где произошло ЧП, планируется с 19 апреля.

Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: ЧП, нападение в школе Стерлитамака
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