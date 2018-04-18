Константин Толкачев призвал жителей Башкирии пройти тест по истории Великой Отечественной войны Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев призвал жителей Башкирии пройти тест по истории Великой Отечественной войны Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев призвал жителей республики принять участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

«Тестирование проводится четвертый год подряд и давно уже обрело международный масштаб. В Башкортостане тест организует Молодежная общественная палата при парламенте республики, — прокомментировал Константин Толкачев. — Акция нацелена на сохранение исторической правды и передачу ее новым поколениям. Знать историю своей страны, помнить достижения и подвиги своих предков, гордиться ими крайне важно для полноценного развития личности, от которого напрямую зависит и развитие всего государства. Тест традиционно проводится в преддверии очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На Западе сейчас предпринимаются попытки исказить историю, занизить роль советского народа в победе над фашизмом. Нельзя допустить, чтобы подобная попытка переписать историю удалась. Помешать этому мы можем бережным сохранением правды, передачей ее нашим детям и внукам».

Константин Толкачев отметил, что в 2017 году в тестировании приняли участие более 20 тысяч жителей Башкортостана. Республика заняла второе место среди российских регионов по числу участников.

«Традиционно в тестировании в разных городах и районах республики принимают участие депутаты Государственного Собрания. Этот год не будет исключением. Я сам намерен принять участие в тесте на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» в Уфе. Призываю всех жителей республики, кому дорога история своих предков, тоже пройти тестирование».

Справка. Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года с целью оценки уровня исторической грамотности граждан и привлечения внимания к изучению родной истории. За это время проведены четыре исторических тестирования, которые охватили более 890 тысяч человек из 47 стран. Мероприятие организует Молодежный парламент при Государственной Думе. В Башкортостане координатор акции — Молодежная общественная палата при Государственном Собрании.

Акция пройдет 21 апреля в 11 часов по местному времени на территории России и 40 других государств. Задания теста составлены учеными Московского государственного университета имени Ломоносова. За 30 минут участникам теста предстоит ответить на 30 вопросов, охватывающих события всех исторических периодов России. Принять участие в акции могут все желающие. Тестирование является анонимным, узнать свои результаты впоследствии можно будет по номеру бланка. Тест можно также пройти заочно в онлайн-режиме на сайте акции кдгр.рф.