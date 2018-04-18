В Башкирии участник первых дебатов праймериз принял решение вступить в партию Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии участник первых дебатов праймериз принял решение вступить в партию Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии один из участников первых дебатов праймериз по завершении прений принял решение вступить в «Единую Россию». В своем заключительном слове действующий депутат Госсобрания РБ Александр Дегтев объявил, что окончательно убедился в необходимости стать членом партии.

Первые дебаты в республике были посвящены темам: «Роль партии «Единая Россия» и партийных проектов в реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года» и «Обновление партии «Единая Россия»: от Партии власти к Партии путинского большинства». Открыли мероприятие руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Шестеро участников выступали в рамках каждой темы трижды. Вначале за две минуты нужно было рассказать о себе и раскрыть обсуждаемый вопрос. Затем сторонники оппонентов задавали вопросы каждому дебатеру. Это была самая большая часть выступления, в которой участники смогли полностью раскрыться. В завершение у каждого вновь было по две минуты, чтобы подвести итог.

Олег Галин рассказал о своей деятельности в качестве общественника. Он высказал мнение, что всю ответственность за исполнение тезисов Послания Президента РФ должна брать на себя «Единая Россия» — партия действий, а не круглых столов. Молодой участник предварительного голосования Артур Гатиатуллин сообщил, что сферой его деятельности является безопасность и правовые вопросы. По его словам, партийные проекты должны совпадать с вектором, указанным Президентом России в его Послании. Вадим Швецов отметил, что «Единой России» отведена роль основного инструмента в реализации Послания Президента. Депутат Госсобрания РБ Александр Дегтев подчеркнул, что обсуждаемый документ ориентирован в первую очередь не на партию, а на всех граждан страны. По его мнению, добиваться поставленных в Послании целей все должны вместе.

Адвокат Радмир Кашапов подчеркнул, что роль партии сегодня растет с каждым днем, и это результат работы руководства, всех ее членов и сторонников.

Отвечая на вопросы из зала, чемпионка Паралимпийских игр по плаванию, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко, раскрыла проблему доступности среды для инвалидов.

«Основная проблема людей с ограниченными возможностями — это отсутствие трудоустройства. Считаю необходимым создать отдельную биржу труда для данной категории граждан», — сказала Оксана Савченко.

Эту инициативу она намерена реализовать через партийный проект «Единая страна — доступная среда». Паралимпийская чемпионка отметила, что ставку необходимо делать на молодежь.

«Думаю, обновление партии — это основной этап развития нашей молодежи. По личному опыту могу сказать, что отношение старших товарищей к молодежи как к людям неопытным, мешает реализации многих проектов. Считаю, что к молодежи нужно прислушиваться, их свежие идеи — это часть нашего будущего», — уверена Оксана Савченко.

Встреча прошла плодотворно, все свои идеи участники предварительного голосования намерены донести до руководства партии. Следующие дебаты состоятся сегодня, 18 апреля, в 18.30 и в 19.45 по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 17, каб. 423. Участниками станут Алексей Яковлев, Эдуард Саитбаталов, Владимир Еникеев, Гульфия Рамазанова и Элина Хисамова.