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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

В дни форума «Сообщество» в Уфе пройдут #Акциидобрыхдел

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

24-25 апреля в уфимском Конгресс-холле впервые пройдет форум для активных граждан «Сообщество» Приволжского федерального округа. В мероприятии примут участие представители Общественной палаты Российской Федерации, делегации субъектов ПФО, представители некоммерческого сектора, гражданские активисты.

Проведение столь крупных и значимых событий — это время для организации и проведения социально значимых мероприятий, поэтому Общественная палата Республики Башкортостан запускает #Акциидобрыхдел.

Одна из них — акция по сбору донорской крови «Мы с тобой одной крови». В дни форума c 9 до 14 часов рядом с Конгресс-холлом будет располагаться мобильная станция забора крови, оснащенная современным оборудованием для забора и экспресс-тестирования. Доноров примет Республиканская станция переливания крови Башкортостана.

Вторая акция «Книги — детям» предполагает благотворительный сбор детских и юношеских книг. Желающие смогут принести книги на форум и передать их волонтерам. Все собранные книги будут направлены в сельские библиотеки и социальные приюты республики.

Для участия в акциях приглашаются все желающие.

Теги: Общественная палата РБ, акции, форум
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