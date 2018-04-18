Башкирия в федеральных СМИ: подмену детей оценили в миллион, в Уфе комик неудачно пошутил, роддомы all inclusive Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: подмену детей оценили в миллион, в Уфе комик неудачно пошутил, роддомы all inclusive Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Состояние средств тушения пожаров в лесах в регионах не отвечает требованиям, говорится в докладе генпрокурора России. Проверки показали, что в Башкирии не полностью организовано предупреждение и мониторинг лесных пожаров.

Не полный мониторинг. «В большинстве субъектов Российской Федерации состояние сил и средств тушения пожаров в лесах не соответствовало нормативным требованиям», — говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, в Марий Эл, Чувашии, Красноярском, Хабаровском краях, Волгоградской, Рязанской, Тверской областях власти не организовывали мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров, нарушали порядок государственного пожарного надзора в лесах. «Проверки показали, что в нарушение Лесного кодекса власти в Башкирии, Амурской, Брянской, Кировской, Магаданской, Оренбургской, Омской областях не полностью организовали предупреждение и мониторинг лесных пожаров», — говорится в документе.

Роддомы all inclusive. В газете «Аргументы и факты» выясняли, что помогает снижать детскую смертность. По статистике Минздрава РФ, в 2017 году материнская смертность упала до 7,3 случая на 100 тыс., младенческая — до 5,5 случая на 1 тыс. Специалисты отмечают, что положительная динамика снижения материнской и младенческой смертности связана со строительством современных перинатальных центров. В 2013 году Правительство утвердило программу развития перинатальных центров в РФ, согласно которой в России должны появиться современные учреждения родовспоможения, которые бы отвечали высоким критериям сохранения жизни и здоровья новорожденных и матерей, а также были оснащены по последнему слову техники. АиФ посчитал, что с 2015 года в стране появилось 22 таких центра. На данный момент начали принимать пациентов в перинатальных центрах в республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Саха (Якутия), Оренбургской, Пензенской, Липецкой областях и других регионах. В соцсетях молодые мамы так делятся впечатлениями о работе перинатальных центров: «Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Будто я побыла не в роддоме, а в Турции — all inclusive», пишет газета.

Пора домой! Если на обучающихся за рубежом российских студентов будет оказываться давление, Россия должна создать все условия для их возвращения на родину, заявила «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Ранее сообщалось, что Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», в рамках которого российским студентам, получающим образование за рубежом, предложено перевестись в МГИМО. В ведомстве отмечают «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников» в некоторых странах. Прежде всего речь идёт о возвращении студентов из Великобритании. По данным мониторинга, «многие хотят вернуться». При этом сенатор от Башкортостана полагает, что в случае возможного введения ответных мер необходимо принимать грамотные и взвешенные решения. По мнению Гумеровой, сложившиеся многовековые связи нельзя разрушить ничем.

Также «Парламентская газета» информирует, что в Совете Федерации состоялось награждение призёров Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании». «Я с гордостью открываю эту церемонию награждения, поскольку и моя трудовая биография начиналась в одной из средних школ Башкирии, и я не понаслышке знаю, насколько важен труд педагога», — сказала в приветственном слове первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В конкурсе приняли участие 500 человек из 43 регионов.

Перепутанные в роддоме получат по миллиону. «Российская газета» информирует, что жительницы Челябинской области, которых 30 лет назад перепутали в роддоме, получат по 1 млн рублей. «Суд частично удовлетворил иск Екатерины Тугановой и Люции Тулигеновой, взыскав с Минфина РФ в пользу каждой компенсацию в размере одного миллиона рублей», — сообщила представитель Центрального районного суда Челябинска. История получила огласку после того, как жительница Челябинска Екатерина в соцсети рассказала, что настоящая дочь ее мамы — Люция — выросла в Башкирии из-за халатности медперсонала. Суд первой инстанции признал факт ошибки врачей челябинского роддома, из-за которой Зоя Туганова всю свою жизнь воспитывала чужого ребенка, и частично удовлетворил ее иск, назначив компенсацию в размере одного миллиона рублей. После этого в суд обратились сами «подменыши» — они просили взыскать с областного перинатального центра по 10 млн рублей в свою пользу. Однако ответчиком по иску был назначен Минфин РФ, а сумма компенсации скорректирована, говорится в газете.

«Дочь жительницы Башкирии отсудила у Минфина России компенсацию за воспитание в неродной семье. Подмену детей оценили в миллион», — пишет об этом деле «Коммерсантъ».

В Уфе по делу об экстремизме арестован член общины «Свидетелей Иеговы» Анатолий Вилиткевич. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на правозащитный центр «Сова». Верующий был задержан 10 апреля. Решение о его отправке в СИЗО было вынесено два дня спустя. Сообщается, что Вилиткевича обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Правозащитники отмечают, что за последние годы в разных регионах России возбужден ряд дел против иеговистов, но до сих пор арестован был только один человек в Орле, поданный Дании Дэнис Кристенсен.

Чтобы географ глобус не пропил. Представители девяти российских регионов обсудят в Екатеринбурге актуальные вопросы преподавания географии в современной школе на образовательном семинаре, который организован совместно с корпорацией «Российский учебник». Об этом сообщила ТАСС ведущий методист по географии корпорации «Российский учебник» Ирина Солодова. «В процессе работы мы будем говорить о том, каким должен быть современный урок, какие методики и технологии преподавания географии в школе являются наиболее эффективными, также мы ожидаем получить оценку деятельности корпорации "Российский учебник" в формировании культурно-образовательного пространства школы», — пояснила она. В форуме принимают участие ведущие специалисты региональных институтов развития образования и методических объединений Пермского края, Курганской, Кировской, Тюменской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Удмуртии и Башкирии, уточнили в ТАСС.

Комика пригласили на дуэль. «Пресс-секретарь Руслана Белого прокомментировал оскорбление комиком Салавата Юлаева». Об этом сообщает Пятый канал и уточняет, что своими шутками на концерте в Уфе юморист вызывал бурю недовольных отзывов, а также приглашение на дуэль. «В выступлении на программе «Комик в городе» Белый назвал национального героя Башкирии Салавата Юлаева «бандитом». Возмущённые жители республики запустили в соцсетях кампанию #Салаватнебандит», — говорится в сюжете. К возмущению зрителей присоединился и челябинский силач Эльбрус Нигматуллин: «Это оскорбление. Салават Юлаев для меня пример, он национальный герой. Такие шуты и проходимцы пиарятся с помощью таких „шуток“. Этот товарищ в целом оскорбил всех башкир, это я расцениваю как омерзительную издевку», — заявил он.

Пятый канал связался с пресс-секретарем Руслана Белого, чтобы выяснить, готов ли артист принести извинения герою Башкирии, а также жителям республики. «Зачем подогревать еще информацию… Без комментариев», — сказал Алексей и отказался высказать позицию относительно инцидента.

На РЕН ТВ также передали, что жители Уфы требуют извинений от стендап-комика Руслана Белого.