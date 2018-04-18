«Подмененная» в роддоме жительница Башкирии получит миллионную компенсацию Фото: Соцсети «Подмененная» в роддоме жительница Башкирии получит миллионную компенсацию Фото: Соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Екатерина Туганова и Люция Рамазанова, которых подменили в челябинском роддоме 30 лет назад, получат миллионную компенсацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Маркина.

«Суд взыскал с Российской Федерации в лице Минфина по 1 млн рублей компенсации морального вреда, нанесенного Екатерине Тугановой и Люции Рамазановой (до замужества Тулигеновой). Таким образом, исковые требования судом уменьшены в 10 раз», — сказал адвокат.

Две девочки родились в 1987 году. Сотрудники областной акушерской гинекологической больницы перепутали малышек из-за созвучности фамилий. (Туганова и Тулигенова). В итоге девочка, родившаяся в башкирской семье, оказалась у матери из Челябинска Зои Тугановой, а родная дочь женщины уехала вместе с неродными мамой и папой в Башкирию.

За испорченную жизнь обе дочери, которые сегодня считают друг друга сестрами, попросили компенсировать им моральный вред и выплатить по 10 миллионов рублей. Ответчиками по иску признаны областной перинатальный центр, Минздрав Челябинской области, Минфин РФ и Управление Федерального казначейства по Челябинской области.

Стоит отметить, что судебное заседание переносилось несколько раз.