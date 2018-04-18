Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником праймериз

ПОЛИТИКА

Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником праймериз Фото: пресс-служба Единой России

Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником праймериз Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником предварительного голосования «Единой России». Актриса никогда не думала о политической деятельности, но накопленный опыт позволяет ей сегодня выйти со своими идеями к людям, сообщили в партии.

«В основе успешного развития любого общества лежат воспитание, история, традиции. То, как мы формируем и выстраиваем наше общество, в конечном итоге, — такова наша жизнь. Я, как представитель сферы культуры и искусства, очень остро ощущаю проблемы образования, сохранения культуры. Именно через поддержку образования и культуры мы можем сохраниться как страна, как народ. Уверена, что мой опыт работы в театре, педагогическая и общественная деятельность позволят мне внести вклад в сохранение и развитие культуры Республики Башкортостан», — сказала Рушанна Бабич.

Теперь актриса Национального молодежного театра республики примет участие в дебатах, а затем и в Едином дне предварительного голосования, который состоится 3 июня.

Прием документов участников предварительного голосования открыт по 8 мая в Региональном исполкоме «Единой России» по адресу: Уфа, ул.Цюрупы, д.17, каб.327. С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 до 13.00 часов. В воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется.

Теги: праймериз
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
Православные отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших
Православные христиане во вторник, 17 апреля, отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших. Она приходится на девятый день после Пасхи. Это назван
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть