Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником праймериз Фото: пресс-служба Единой России Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником праймериз Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Народная артистка Башкортостана Рушанна Бабич стала участником предварительного голосования «Единой России». Актриса никогда не думала о политической деятельности, но накопленный опыт позволяет ей сегодня выйти со своими идеями к людям, сообщили в партии.

«В основе успешного развития любого общества лежат воспитание, история, традиции. То, как мы формируем и выстраиваем наше общество, в конечном итоге, — такова наша жизнь. Я, как представитель сферы культуры и искусства, очень остро ощущаю проблемы образования, сохранения культуры. Именно через поддержку образования и культуры мы можем сохраниться как страна, как народ. Уверена, что мой опыт работы в театре, педагогическая и общественная деятельность позволят мне внести вклад в сохранение и развитие культуры Республики Башкортостан», — сказала Рушанна Бабич.

Теперь актриса Национального молодежного театра республики примет участие в дебатах, а затем и в Едином дне предварительного голосования, который состоится 3 июня.

Прием документов участников предварительного голосования открыт по 8 мая в Региональном исполкоме «Единой России» по адресу: Уфа, ул.Цюрупы, д.17, каб.327. С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 10.00 до 13.00 часов. В воскресенье и официальные праздничные дни прием документов не ведется.