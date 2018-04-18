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18 апреля Среда

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Столбики термометров в Уфе показывают -3°. Сегодня дождей не будет

ОБЩЕСТВО

Столбики термометров в Уфе показывают -3°. Сегодня дождей не будет Фото: открытые источники

Столбики термометров в Уфе показывают -3°. Сегодня дождей не будет Фото: открытые источники

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии ранним утром столбики термометров застыли на отметке -3°. В Башкирии ожидается ясный, солнечный день. Синоптики осадков не прогнозируют. Ожидается ветер переменных направлений слабый, северо-восточный. Температура воздуха днем 7-12°.

Завтра, 19 апреля, в Башкирию придут дожди. Ночью местами небольшой дождь со снегом, по юго-западу до умеренного. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха 0,+5°, по северу до -3°. Днем дожди, местами небольшие, в южных районах до сильных. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 7-12°.

Теги: погода
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