В Уфе стартовали первые дебаты в рамках предварительного голосования Фото: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения ВПП «Единая Россия»



В Уфе стартовали первые дебаты в рамках предварительного голосования Фото: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения ВПП «Единая Россия»

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 17 апреля стартовали первые дебаты в рамках процедуры предварительного голосования «Единой России».

Участники: член Общественной палаты РБ Олег Галин, чемпионка Паралимпийских игр по плаванию, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко, депутат Госсобрания РБ Александр Дегтев и молодые ребята Вадим Швецов, Артур Гатиатуллин, Радмир Кашапов – встретились на площадке регионального исполкома партии в столице республики. Темы разговоров: «Роль партии «Единая Россия» и партийных проектов в реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года» и «Обновление партии «Единая Россия»: от партии власти к партии путинского большинства». Ведет дебаты известный телеведущий Дмитрий Каретко.

В пресс-службе Башкортостанского регионального отделения ВПП «Единая Россия» сообщили, что по законодательству дебаты должны проходить в нерабочее время. Встречи транслируются на сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru). В регионах, где пройдут выборы в законодательные собрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы, трансляция также ведется в соцсети «Одноклассники».

Дебаты участников праймериз продлятся до 27 мая.

Как информировало агентство «Башинформ», в 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.