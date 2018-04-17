В Башкирии к высокоскоростному интернету все школы будут подключены к 1 января 2019 года Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии к высокоскоростному интернету все школы будут подключены к 1 января 2019 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане к высокоскоростному интернету все школы будут подключены к 1 января 2019 года, сказал председатель Государственного комитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Расул Таипов, представивший во вторник, 17 апреля, на заседании Президиума Правительства РБ проект «Цифровое равенство на территории Республики Башкортостан».

«Сегодня в республике школы обеспечиваются доступом к интернету отдельными контрактами. При этом общеобразовательные организации получают услуги разного качества: скорость доступа варьируется от 128 кбит/с до 10 Мбит/с. Из 1954 школ 220 вообще не подключены к всемирной паутине», — привел данные Расул Таипов.

По оценкам специалистов, обеспечение всех школ РБ высокоскоростным доступом до 100 Мбит/сек потребует модернизации текущей инфраструктуры. Новшество позволит подключить все школы к системе электронного образования РБ. Будут сокращены расходы на телефонию. Учебные заведения будут также обеспечены системами видеонаблюдения, что улучшит вопросы безопасности в школах.

На первом этапе – к 1 сентября 2018 года – планируется подключить 1800 школ республики. Полностью переход на высокоскоростной интернет планируется осуществить к 1 января 2019 года.

Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов также поручил рассмотреть возможность подключения школ через высокоскоростной интернет к системам противопожарной сигнализации и дистанционного контроля за расходованием коммунальных ресурсов (воды и электроэнергии).