Необходимо коренным образом изменить ситуацию с пожарной безопасностью – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Необходимо коренным образом изменить ситуацию с пожарной безопасностью – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В стране и республике необходимо кардинально изменить подход к обеспечению пожарной безопасности, в том числе в торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании межведомственного Совета общественной безопасности региона, которое было посвящено итогам проверок безопасности торгово-развлекательных комплексов.

– Сегодня нельзя провести очередную кампанию по безопасности, навести на короткое время видимость порядка и успокоиться. Назрела необходимость в целом, коренным образом изменить ситуацию с пожарной безопасностью в стране и, конечно, республике, – сказал Рустэм Хамитов. – Известно, что Россия не является лидером по количеству пожаров. Но именно у нас в стране, республике на тысячу пожаров гибнет людей больше, чем в странах Запада.

По словам руководителя региона, в основе большинства трагедий лежит прежде всего человеческий фактор.

– Персонал этих торгово-развлекательных учреждений, специалисты, отвечающие за безопасность, в большинстве случаев не понимают своей ответственности, не готовы к грамотным действиям, – отметил Рустэм Хамитов. – Персонал торгового комплекса «Зимняя вишня» не знал, что делать во время пожара. Сотрудники, которые должны были помогать посетителям, сбежали с места пожара первыми.

Ещё одной причиной является экономия на системе противопожарной безопасности.

– При строительстве объекта заказчик экономит на всём, на чем можно и нельзя, прежде всего, в ущерб именно безопасности людей – на системах пожаротушения, сигнализации, запасных выходах и т.д., – сказал Глава республики. – Согласен, всё это стоит немалых денег. А чем можно измерить жизни, здоровье людей?!

Третий фактор – коррупция на всех этапах возведения торговых центров: от принятия проектного решения до строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.

– Все собственники хотят побыстрее и побольше заработать. А когда к ним начинают предъявлять требования, в том числе по противопожарной безопасности, начинается стон: «Это дорого, это не нужно, требования чрезмерные, ничего не произойдёт». Произойдёт, и вы видите, что, к сожалению, происходит, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – А чтобы обойти требования, дают «в лапу», подкупают, провоцируют на взятки. Я не защищаю тех, кто их берёт. Но те, кто строят, именно провоцируют, постоянно провоцируют эти взятки.

Серьёзной причиной трагедий является и незнание самих людей о действиях при пожарах.

– Большинство людей абсолютно не знают, что делать при задымлении, теряются, не помнят, где именно оставили детей, начинается паника, давка. Родители не знают, где находятся пожарные выходы даже там, куда приводят детей каждый выходной, – сказал Глава региона. – Вообще говоря, подготовка наших граждан к действиям при пожарах очень низка. В наших городах, сельских населённых пунктах мы видим, что люди действительно не умеют действовать при пожарах, и оттого очень часто гибнут.

Рустэм Хамитов также указал на плохую оснащённость пожарных и спасателей, порой низкую оперативность их действий. Время прибытия первого подразделения пожарной службы к месту вызова в городах не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут. На практике пожарные приезжают намного позже. При этом часто не хватает техники для тушения пожара, не работают пожарные гидранты, прилегающая территория заставлена машинами. В результате очаги возгорания быстро распространяются.

– Есть, конечно, и другие причины, которые вместе создают комплекс проблем, которые надо решать, – сказал Глава Башкортостана. – Пока мы видим, что из-за жадности, халатности, безответственности тех, кто строит, эксплуатирует с грубыми нарушениями, и тех, кто проверяет – точнее, не делает этого, – погибают люди.