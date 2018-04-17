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17 апреля Вторник

Уфа   °

Благополучие граждан станет главной темой форума «Сообщество» в Уфе

ОБЩЕСТВО

Благополучие граждан станет главной темой форума «Сообщество» в Уфе

Фото: Олег Яровиков

Благополучие граждан станет главной темой форума «Сообщество» в Уфе

Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

24-25 апреля в Уфе пройдет форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России. Это уже вторая региональная встреча в рамках федерального проекта, посвященного проблемам современного гражданского общества.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, на этот раз главной темой дискуссионной площадки станет «Социальное неравенство и достойная жизнь».

По ее словам, тема форума определена с учетом задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин назвал ключевым фактором развития страны «благополучие людей, достаток в российских семьях».

«Все эти вопросы будут обсуждаться в Уфе на примере региональных практик, — отметила председатель ОП РБ. — Для участия в форуме в столицу республики съедутся представители некоммерческого сообщества практически со всех регионов ПФО, а также руководители Общественных палат. Кроме того, в рамках форума состоится встреча с секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым и основателем благотворительного фонда «Я есть!», актрисой Ксенией Алфёровой».

Ольга Панчихина также рассказала, что в Уфе участников ждет насыщенная программа. В рамках форума пройдут пленарное заседание, работа в секциях, тематические круглые столы, социальные акции, выезды в районы, федеральная и региональная выставки лучших практик НКО. Помимо этого, организаторы планируют провести экскурсию по городу и пригласить всех желающих на просмотр фильма «Из Уфы с любовью».

Для удобства гостей все два дня на площадках форума будет работать корпус волонтеров, состоящий из 90 человек.

В свою очередь, руководитель аппарата ОП РБ Радик Юлбаев отметил, что предстоящее мероприятие соберет в Уфе очень деятельных и энергичных людей со всей страны.

«Мы продолжаем создавать благоприятные условия для НКО. И форум «Сообщество» выступает именно той площадкой, где взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества становятся взаимодополняющими инициаторами общественных изменений», — заявил он на пресс-конференции.

Радик Юлбаев напомнил, что участие в форуме «Сообщество» открыто и доступно для всех желающих. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Также для удобства регистрации в «ВКонтакте» и на официальном сайте ОП РБ в колонке в «Центре внимания» размешена быстрая ссылка.

Форум «Сообщество» — открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. С 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Теги: форум, Общественная палата РБ
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