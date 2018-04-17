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17 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии бизнесменам расскажут о соблюдении прав потребителей

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

День открытых дверей для предпринимателей организует Управление Роспотребнадзора по РБ. Для представителей бизнеса будут организованы консультации о контрольно-надзорной деятельности ведомства, в том числе о профилактике нарушений и мерах, которые применяются к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Предприниматели смогут задать все интересующие вопросы. В ведомстве рекомендуют заблаговременно направлять наиболее актуальные из них на электронный адрес управления: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru.

Мероприятие состоится в четверг, 19 апреля, с 12 до 16 часов по адресу: улица Р. Зорге, 58, а также в территориальных отделах и подразделениях РГАУ МФЦ.

К участию приглашаются представители различных сфер бизнеса.

Теги: Роспотребнадзор по РБ
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