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17 апреля Вторник

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При Правительстве Башкирии создадут Стратегический комитет

ПОЛИТИКА

При Правительстве Башкирии создадут Стратегический комитет Фото: Олег Яровиков

При Правительстве Башкирии создадут Стратегический комитет Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

При Правительстве Башкирии планируется создать новый координационный орган — Стратегический комитет.

Как сообщил на заседании в республиканском Правительстве вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, главная цель проекта — оптимизация структуры межведомственных коллегиальных органов и обеспечение комплексного подхода в смежных вопросах социально-экономического развития Башкирии.

Функционал Стратегического комитета будет включать в себя деятельность в области стратегического планирования, прогнозирования, бюджетирования и обеспечения опережающего социально-экономического развития республики.

Кроме того, к ключевым задачам комитета относится осуществление разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии-2030 и Комплексного плана опережающего социально-экономического развития республики на 2018 год, добавили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

В состав Стратегического комитета войдут члены Правительства Башкирии, представители ряда территориальных структур федеральных органов исполнительной власти и предприятий республики.

Организационное обеспечение деятельности Комитета возьмут на себя Минэкономразвития и Минфин Башкирии.

Теги: правительство РБ, стратегический комитет
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