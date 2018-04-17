В БАГСУ среди слушателей и выпускников Президентской программы отберут стажеров в Германию Фото: пресс-служба БАГСУ





В БАГСУ среди слушателей и выпускников Президентской программы отберут стажеров в Германию Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

17 апреля в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан проводится конкурсный отбор на стажировку в Германию в текущем году среди слушателей 2017-2018 гг Президентской программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства России в Башкортостане и выпускников программы прошлых лет.

Поскольку из республики поступило 20 заявок на прохождение данной стажировки, была создана дополнительная комиссия в Уфе.

«Все 20 из 20 кандидатов прошли первый этап конкурса — скриннинг анкет», — сообщила ответственный секретарь Башкирского регионального отделения Федеральной Комиссии по подготовке управленческих кадров, руководитель Дирекции Президентской программы Светлана Андреева.

Собеседования, очное интервью с кандидатами на стажировку проводят координатор проекта Общество GIZ Татьяна Пивоварова и руководитель Московского бюро общества GIZ Владимир Богданов.

Германия является одним из партнеров России, участвующей в реализации Президентской программы по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Общество GIZ — это Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ, оказывающее поддержку федеральному правительству Германии в достижении целей международного сотрудничества во имя дальнейшего устойчивого развития. Наряду с этим оно принимает активное участие в международной образовательной деятельности. К тому же Общество занимается повышением квалификации менеджеров. Через Центр международного развития и миграции Германское общество международного сотрудничества выступает в качестве посредника для немецких специалистов и руководящих кадров, направляющихся в Россию.

Вклад Германии в Президентскую программу является элементом внешнеэкономической политики этой страны и служит поддержке внешнеэкономических отношений между Россией и Германией. Программа нацелена на развитие экономического партнерства между российскими и немецкими компаниями.

«Мы являемся уполномоченной организацией, которая получила мандат от Федерального министерства экономики Германии на координацию вклада Германии в Президентскую программу. Мы этим занимаемся уже 20 лет. Собственно, главным ярдом, звеном, компонентом этого вклада являются стажировки для отдельных выпускников Президентской программы», — отмечает Владимир Богданов. — Сегодня мы проводим отборочное собеседование среди выпускников, они уже прошли первую стадию отбора, мы изучили их документы, их анкеты, проекты. Сегодня хотим с ними познакомиться уже очно. Бумаги есть бумаги. А люди есть люди. Чтоб их понять правильно, мы используем очное интервью. В Уфе уже не в первый раз. Мы здесь проводили не только отборочные собеседования, но и постстажировочные семинары для 3-4 групп спустя полгода после возвращения стажеров программы в регионы, на которых мы подводили итоги, смотрели, что получилось».

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ реализует Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Башкортостан по программе «Стратегический менеджмент».

По словам ректора БАГСУ Ильгиза Кызыргулова, «за 20 лет существования этой программы в БАГСУ процент отобранных на стажировку в Германию всегда был высок из нашей республики».

«Если в среднем на стажировку по России отбирают каждого десятого из заявившихся, то из нашего региона отбирают каждого третьего», — подчеркнул руководитель вуза.

Кандидаты, прошедшие отбор, отправятся в Германию ближайшим летом и осенью на месячную стажировку, включающую семинары, тренинги, тематические посещения немецких предприятий. Во время посещения выставок и индивидуальных посещений предприятий участники получают возможность лично познакомиться с потенциальными партнёрами по бизнесу, провести первые переговоры о возможности кооперации, рассказать о своём предприятии и выпускаемой им продукции. Семинары/тренинги, посещения предприятий и индивидуальные бизнес-контакты проводятся в течение всей стажировки. Параллельно участник работает над своим проектом. Образовательные центры, в которых будет проходить стажировка, консультируют и оказывают поддержку при дальнейшей разработке и выполнении проекта. По окончании стажировки участники обязаны представить результаты выполнения проекта. По завершении программы участники получают сертификаты. Они служат подтверждением того, что участник может применять на практике полученные в результате стажировки (тренингов, групповых посещений, индивидуальных визитов, взаимодействия с кураторами) знания и навыки, помогающие самостоятельно налаживать и реализовывать взаимодействие с немецкими предпринимателями.

Более подробная информация о Президентской программе доступна на официальном сайте БАГСУ.