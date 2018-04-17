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Жители Уфы требовали открыть в городе новые рестораны

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Жители Уфы требовали открыть в городе новые рестораны

Фото: Ксения Калинина Книжная палата РБ

Жители Уфы требовали открыть в городе новые рестораны

Фото: Ксения Калинина Книжная палата РБ

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе назрела необходимость открыть несколько новых ресторанов, оборудованных, как во всех больших городах. Газета «Красная Башкирия» в апреле 1938 года сообщила, что в столице республики всего два ресторана, при этом один из них часто недоступен для обычных посетителей. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На всю Уфу имеются только два ресторана — один под зданием городского Совета, другой — в гостинице «Урал», — констатировали в газете. Если первый из них в какой-то мере оправдывал свое название, то второе заведение с трудом можно было именовать рестораном. В этом заведении с маленьким темным залом, сплошь уставленным столиками, всегда была толкотня и трудно было найти свободное место.

Ресторан, помещающийся под горсоветом, был оборудован несколько лучше. Но и здесь двух больших залов уже было недостаточно. «За день этот ресторан посещают около тысячи человек. Но чаще сюда не попадешь», — говорится в газете. Дело в том, что различные учреждения нередко брали этот ресторан напрокат. К примеру, за первый квартал 1938 года ресторан был свободен для посетителей не больше трех недель.

Такая картина наблюдалась в центре города. На окраинах — в Нижегородке, Старой Уфе не только ресторана, даже приличной столовой нет, отмечается в публикации. В издании считают, что «в Уфе давно назрела необходимость открыть несколько новых ресторанов, культурно оборудованных, как во всех больших городах». В новом здании Башсоюза имелось для этого и специально построенное помещение на 350 человек. Однако трест общественного питания — Горпит — не торопился открывать там ресторан, ссылаясь на отсутствие денег. Выделенные на это 175 тысяч рублей Горпит считал незначительной суммой. При этом, как выяснили в газете, в 1937 году оборот средств в тресте общепита составил свыше 12 млн рублей, а на 1938 год было запланировано и того больше — 14 млн рублей.

«Как бы то ни было, ясно одно: в ближайшее время в Уфе нужно открыть ряд новых ресторанов. Это требует население города», — резюмировали в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, общепит, торговля
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