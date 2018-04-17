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17 апреля Вторник

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Парламентарии Башкирии оценят состояние законности в регионе 25 апреля

ПОЛИТИКА

Парламентарии Башкирии оценят состояние законности в регионе 25 апреля Фото: Олег Яровиков

Парламентарии Башкирии оценят состояние законности в регионе 25 апреля Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Информация прокурора Башкортостана о состоянии законности в республике будет представлена на апрельском пленарном заседании регионального парламента. Президиум Госсобрания РБ назначил заседание законодательного собрания на 25 апреля.

«Депутатам необходимо иметь четкое представление о том, насколько эффективно исполняются принимаемые республиканским парламентом законы. Нам поступают обращения от избирателей с сообщениями о фактах нарушения либо неисполнения законов. Каждый такой случай требует детальной проработки зачастую в контакте с представителями прокуратуры для принятия эффективных решений, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Не исключено, что на встрече с прокурором будет затронут и вопрос соответствия торговых центров республики и других объектов массового скопления людей требованиям пожарной безопасности. В свете трагических событий в Кемерове это особенно актуально».

Также депутаты намерены заслушать и обсудить на пленарном заседании доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике о соблюдении прав и законных интересов предпринимателей.

Сразу два законопроекта, включенные в повестку дня предстоящего заседания, нацелены на законодательное закрепление бесплатной выдачи наборов школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Это проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» и «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан».

«Данная мера поддержки оказывается в республике уже не первый год, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая РБ. — Однако законодательно она не была закреплена. Последние три года школьные товары выделялись на основании распоряжений Правительства республики. В минувшем году их получили более восьми тысяч детей на сумму свыше 19 миллионов рублей. Мы считаем правильным закрепить право данной категории детей на бесплатные школьно-письменные принадлежности законодательно. Средства на эти цели уже заложены в республиканском бюджете».

Ожидается, что на предстоящем заседании депутаты рассмотрят проект закона «О музеях в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об отходах производства и потребления», «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» и другие. Предметом рассмотрения на пленарном заседании также станут кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетной палаты республики, проекты постановлений Государственного Собрания, проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы.

Теги: Госсобрание РБ
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