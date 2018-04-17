В Башкирии к будущим профессиям школьников приобщают агитбригады Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии к будущим профессиям школьников приобщают агитбригады Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы стало традиционным проводить весной Неделю науки и творчества. Школьники участвуют в различных конференциях, конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. Кроме того, в этом учебном году для юных горожан были организованы профориентационные экскурсии на предприятия города. Здесь школьники познакомились с рабочими профессиями и выпускаемой продукцией.

Одним из самых запоминающихся событий в Неделе науки и творчества стал районный профориентационный конкурс агитбригад, в котором приняли участие около 20 городских и сельских школ. Выступления школьных агитбригад познакомили зрителей с различными профессиями и затронули актуальные вопросы современности. По итогам конкурса, среди городских школ победителем стала команда школы-интерната №1, среди сельских — команда школы села Субханкулово, сообщили в администрации муниципалитета.