Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.27 ↑

EUR 76.84 ↓

17 апреля Вторник

Уфа   °

В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно

ОБЩЕСТВО

В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно Фото: Олег Яровиков

В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 по 15 мая 2018 года, в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ветеранам предоставляется право бесплатного перелета на всех регулярных рейсах авиакомпании «Оренбуржье», сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа». Сопровождающим будет предоставлена 50-процентная скидка.

Продажа льготных билетов на рейсы перевозчика началась 16 апреля.

Право бесплатного перелета предоставляется следующим категориям пассажиров:

— ветеранам Великой Отечественной войны;

— ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За победу над Германией» или медалью «За победу над Японией»;

— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда» (ст. 18);

— инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 1, 2, 3 групп;

— несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;

— труженикам тыла.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3532) 67-65-44.

Теги: ветераны, льготы, День Победы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии найден 15-летний подросток с татуировками синих роз и птицы на колючей проволоке
В Башкортостане прекращены поиски 15-летнего подростка. Сегодня с сайта МВД по РБ удалена ориентировка. Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель
На конкурсе «Мисс Россия-2018» башкирская красавица получила диплом за лучший национальный костюм
На Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2018» башкирская красавица Земфира Байдавлетова получила диплом за лучший национальный костюм. Об этом соо
Жительнице Уфы вернули похищенную отцом пятилетнюю дочь
Следственный комитет по Башкортостану расследует уголовное дело по заявлению жительницы Уфы о незаконном проникновении в жилище и самоуправстве. Как инфо
В аварийном доме Уфы обрушились балки перекрытия
В аварийном доме Уфы, где продолжают проживать жильцы, отказавшиеся от переселения, зафиксировано падение балки перекрытия потолка. Инцидент произошел 1
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть