В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно
В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно Фото: Олег Яровиков
В мае в честь Дня Победы ветераны смогут вылететь из аэропорта «Уфа» бесплатно Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
С 1 по 15 мая 2018 года, в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ветеранам предоставляется право бесплатного перелета на всех регулярных рейсах авиакомпании «Оренбуржье», сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа». Сопровождающим будет предоставлена 50-процентная скидка.
Продажа льготных билетов на рейсы перевозчика началась 16 апреля.
Право бесплатного перелета предоставляется следующим категориям пассажиров:
— ветеранам Великой Отечественной войны;
— ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За победу над Германией» или медалью «За победу над Японией»;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда» (ст. 18);
— инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 1, 2, 3 групп;
— несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;
— труженикам тыла.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3532) 67-65-44.