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«Единая Россия» в мае проведет партийный форум по обновлению

ПОЛИТИКА

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» проведет в мае партийную конференцию, на которой будут обсуждаться обновление партии и ее участие в реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«18-19 мая планируется проведение партийной конференции в формате расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое — обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к Единому дню голосования. И второе — участие в реализации Послания Президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью», — рассказал Андрей Турчак.

По его словам, в рамках расширенного заседания ВСГС пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей Межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной Думы.

«Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции — проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Андрей Турчак назвал обновление и развитие партии на ближайшие годы; вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды; реализация Послания Президента РФ.

«Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро партии», — пояснил секретарь Генсовета.

Теги: Единая Россия
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