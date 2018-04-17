ЦИК Башкирии приступил к формированию участковых комиссий на пять лет Фото: Андрей Старостин ЦИК Башкирии приступил к формированию участковых комиссий на пять лет Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центризбирком Башкортостана приступил к формированию нового состава участковых избирательных комиссий. Срок полномочий прежних комиссий истекает в июне 2018 года, они начали работать в апреле 2013 года. Как рассказал журналистам глава ЦИК РБ Хайдар Валеев, участковые комиссии должны быть сформированы в промежутке между выборами главы государства и до выборов в Госсобрание Башкортостана.

«С 18 апреля по 17 мая будет вестись прием предложений. Их принимают территориальные комиссии. Новые участковые комиссии формируются на пять лет, их полномочия продлятся до 2023 года», — сообщила руководителям региональных отделений партий в республике секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Число членов УИК с правом решающего голоса напрямую зависит от числа избирателей. Так, если на данном участке зарегистрировано менее 1001 избирателя, то здесь будет от трех до девяти членов комиссии, а свыше — от семи до 12.

Марина Долматова рассказала, что на сегодняшний день в республике 3391 избирательный участок. Однако сейчас переназначается состав 3287 участковых комиссий, поскольку у остальных срок полномочий не истек.

Согласно законодательству, участковые комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению мандатов в Госдуме и Госсобрании РБ. Кроме того, свои предложения может внести представительный орган муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Марина Долматова подробно разъяснила, кто может быть членом участковой комиссии, и обратила внимание на исключение возможного конфликта интересов при формировании списков от партии.