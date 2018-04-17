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17 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии из-за размытой дороги целая деревня оказалась отрезана от большой земли

ОБЩЕСТВО

В Башкирии из-за размытой дороги целая деревня оказалась отрезана от большой земли

Фото: Соцсети

В Башкирии из-за размытой дороги целая деревня оказалась отрезана от большой земли

Фото: Соцсети

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На днях талые воды дошли до деревни Самарино Благоварского района Башкирии. Из-за этого около 300 жителей населенного пункта оказались отрезаны от большой земли.

«На той стороне 30 домов. Еще вчера там действовал запрет на проезд по насыпи. Стоит отметить, в основном в Самарино живут пожилые люди, и они опасаются, что, в случае пожара или плохого самочувствия ни скорая, ни пожарная бригада до них не доберутся», — рассказал агентству «Башинформ» источник, знакомый с ситуацией.

В Благоварском сельсовете о возникшей проблеме знают и уверяют, что меры уже приняты.

«Мы уже пригнали туда технику, идет отсыпка размытой дороги. Скоро движение восстановим», — заверил корреспондента агентства «Башинформ» глава Благоварского сельсовета Венер Авзалов.

Однако, по словам местных жителей, сегодня на месте никакой техники и материалов они не видели. Единственная дорога до Самарино по-прежнему размыта.

Теги: половодье
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