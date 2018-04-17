В Башкирии запретят продавать госимущество офшорным компаниям Фото: Depositphotos.com В Башкирии запретят продавать госимущество офшорным компаниям Фото: Depositphotos.com

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии расширяют перечень субъектов, которые не вправе приобретать государственное имущество. Парламентарии рассмотрят на апрельском заседании изменения в региональный закон «О приватизации государственного имущества». В перечень дополнительно включены юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций — так называемые офшорные зоны. Запрет также коснется юрлиц, контролируемых офшорной компанией или группой лиц, в число которых входит такая компания, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

«Законопроект направлен на реализацию политики государства по деофшоризации российской экономики и создание стимулов на возврат вывезенных из страны капиталов под российскую юрисдикцию, — прокомментировал Председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Данному вопросу особое внимание уделяет глава государства Владимир Путин. По его поручению на федеральном уровне уже приняты соответствующие законодательные меры. Нам предстоит укрепить их в региональном законодательстве. Новые владельцы приватизируемых государственных активов должны находиться в российской юрисдикции. Это позволит не допустить дальнейшей офшоризации российской экономики».