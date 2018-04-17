В Башкирии осталось только 50 отделений политических партий - Хайдар Валеев Фото: Олег Яровиков В Башкирии осталось только 50 отделений политических партий - Хайдар Валеев Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии осталось только 50 региональных отделений политических партий. Об этом рассказал на совещании с представителями партий глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев. В прошлом году на эту дату в республике было 57 отделений. Причиной схода с политической арены стала низкая активность.

«Активность большинства зарегистрированных отделений политических партий остается низкой. Из оставшихся 50 партий на территории республики заметны на политическом поле15-20. Список партий, активно участвующих в выборах тоже составляет всего лишь 6-11», — рассказал Хайдар Валеев.

Председатель Комиссии проанализировал участие партий в различных избирательных кампаниях за прошедшие пять лет. Максимальное участие было зафиксировано в 2013 году на выборах в законодательное собрание. Тогда своих кандидатов выдвинули 19 региональных отделений, а подписи собрали и зарегистрировали своих кандидатов 12 партий. В итоге в Госсобрание представлены шесть политических объединений.

Глава ЦИК РБ напомнил о участии партийцев в формировании избирательных комиссий различного уровня. Так в начале 2013 года партии приняли активное участие в формировании участковых избирательных комиссий. Всего по республике было сформировано 3415 участковых комиссий. В их составы вошли 27 966 членов с правом решающего голоса. В том числе выдвинуты и утверждены кандидатуры от 14 партий.

В 2015 году была зафиксирована активность партийцев при формировании ТИК. Из 665 членов территориальных комиссий 429 представляют политические партии. Больше всего в комиссиях представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России».