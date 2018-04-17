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17 апреля Вторник

Уфа   °

В федеральный реестр лучших муниципальных практик вошел один проект из Башкирии

ОБЩЕСТВО

В федеральный реестр лучших муниципальных практик вошел один проект из Башкирии Фото: современный-октябрьский.рф

В федеральный реестр лучших муниципальных практик вошел один проект из Башкирии Фото: современный-октябрьский.рф

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В адрес Минстроя РФ поступило почти 540 заявок из 85 регионов страны на включение в федеральный реестр лучших муниципальных практик. Два месяца эксперты рассматривали претендентов для приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Одобрено более 100.

От Башкирии в реестр вошел один проект — Капитальный ремонт водоохранной зоны ручья Уксанлы-куль в парке им. Ю. Гагарина, который реализовали в 2017 году в городе Октябрьском.

«Необходимо отметить высокий интерес граждан к этой работе и готовность в ней участвовать. Так, в прошлом году в реализации проекта приняли участие порядка 700 тысяч человек», — сказал в ходе селекторного совещания по вопросам формирования комфортной городской среды министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Ранее в Башкирии подвели итоги рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», прошедшего 18 марта в 24 городах и городских поселениях республики, численность населения в которых превышает 20 тысяч человек.

Теги: Формирование комфортной городской среды
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