В Башкирии зарегистрировано четыре термоточки Фото: Олег Яровиков











В Башкирии зарегистрировано четыре термоточки Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За прошедшие сутки на территории Башкирии посредством космического мониторинга зарегистрировано четыре термоточки.

В Альшеевском районе возле деревни Байдаковка происходило горение стерни на площади 0,28 га, термоточка ликвидирована. В Чишминском районе возле деревни Куллекул зарегистрировано загорание стерни, горение ликвидировано. В Федоровском районе возле деревни Гавриловка на площади 0,16 га тлела свалка. В Ишимбайском районе возле деревни Юлдашево на площади 0,5 га происходило загорание стерни, угрозы нет, горение ликвидировано, сообщили в МЧС по РБ.

С начала 2018 года на территории республики было зарегистрировано восемь термоточек в Ишимбайском, Куюргазинском, Зианчуринском, Альшеевском, Чишминском и Федоровском районах и в Уфе. Две из них не подтвердились — в Куюргазинском районе производились профилактические работы по обогреву водонапорной башни и в Зианчуринском районе оказался отблеск от солнечных панелей на солнечной электростанции.

Спасатели предупреждают, чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуется:

— обеспечить неукоснительное выполнение всех мер безопасности при проведении отдыха, как взрослыми, так и детьми;

— на садовых участках во избежание пожаров не поджигать траву, не сжигать мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); если же начали делать, то обязательно контролировать ситуацию;

— не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

— не жечь траву, не оставлять горящий огонь без присмотра;

— тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

— не проходить мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами звонить по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01 с мобильного — 101.