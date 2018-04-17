Уфа готовится к проведению международного форума ивент-индустрии и организаторов мероприятий Фото: Олег Яровиков

Уфа готовится к проведению международного форума ивент-индустрии и организаторов мероприятий Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе с 6 по 10 июня в уфимском Конгресс-холле состоится первый международный форум International MICE Business Week — масштабный российский форум, объединяющий специалистов и профессионалов MICE-индустрии. Главная цель форума — раскрыть Российскую Федерацию перед иностранными и отечественными ассоциациями конгрессного, business и MICE сегментов в качестве конкурентоспособной, комфортной, самобытной страны для проведения бизнес-мероприятий и через них повышение привлекательности делового имиджа России.

К участию в качестве делегата форума для презентации своих возможностей и услуг, а также приобретению новых партнеров и российских заказчиков приглашаются ивент-компании и агентства по проведению мероприятий, представители деловых, развлекательных площадок и объектов размещения, туристические, транспортные организации Уфы и Башкортостана. Кроме того, у участников есть возможность стать экспонентом форума в рамках экспо-зоны IMBW. Для республиканских поставщиков услуг действует система промокодов от Конгресс-бюро Башкортостана.

Главные задачи форума — популяризация конгрессного и делового потенциала Республики Башкортостан, привлечение новых международных и корпоративных деловых мероприятий на территорию страны, создание живой площадки для обсуждения проблем и трендов развития MICE-индустрии в России с участием лучших российских и международных практиков, представителей крупных заказчиков и направлений.

Организаторами IMBW-UFA 2018, который проводится при поддержке правительства Республики Башкортостан и Национального конгресс-бюро России, выступают Конгресс-бюро Башкортостана и компания «Prime Time» (Санкт-Петербург). В деловой программе будут подняты актуальные темы развития делового туризма, стандартов организации мероприятий в России и мире.

Доклады российских и зарубежных спикеров будут посвящены процессу создания различных корпоративных и конгрессных форматов, новым технологиям и подходам к организации, логистике проведения деловых и развлекательных мероприятий. Больше внимание будет уделено последним ивент-трендам в индустрии и генерации креативных решений. Запланированы сессии по специфике отельного бизнеса, особенностям процесса взаимодействия с государством в области госзакупок и многое другое. Отдельную образовательную сессию проведет Национальное конгресс-бюро при поддержке Конгресс-бюро Башкортостана и EVENT-live. Она будет посвящена событийному маркетингу, взаимодействию власти и ивент-индустрии, эффективности работы площадок и участия в конгрессно-выставочных мероприятиях.

В рамках мероприятия запланированы насыщенная деловая и масштабная культурная программы. Так, делегаты форума смогут участвовать в интерактивных экспедициях и квестах по Уфе, в национальном шоу с выездом на природу, побывать на международном музыкальном фестивале «Сердце Евразии», сообщили в Конгресс-бюро РБ.

Программа форума и подробности участия — на сайте.